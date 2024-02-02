بحث توسيع التعاون بين «كهرباء دبي» و«دائرة الشؤون الإسلامية»

المصدر: دبي- البيان

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بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بحضور العديد من كبار المسؤولين لدى الجانبين، توسيع آفاق التعاون، حيث تولي الهيئة اهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات مع جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من خلال شراكات استراتيجية فعالة.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي وتضافر الجهود للوصول بالأداء الحكومي إلى أعلى المستويات الممكنة من التكامل والتميز.

وفي هذا السياق، وقعت شركة مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»‬، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، اتفاقية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في عام 2021، لقيادة التحوُّل الرقمي لعمليات الدائرة، وتعزيز النمو داخلياً وخارجياً وترسيخ الكفاءة في قسم تقنية المعلومات في الدائرة، فضلاً عن توفير قيمة مضافة بما يسهم في جعلها دائرة رائدة على مستوى العالم.

وأسهمت الاتفاقية الموقعة بين شركة مورو ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في الارتقاء بعمل الدائرة إلى مستويات جديدة وتعزيز إنتاجيتها وكفاءة عملياتها لتكون عالمية المستوى، إضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين والشركاء».

خدمات

وبهذه المناسبة قدم معالي سعيد محمد الطاير لـ أحمد درويش المهيري، الشهادة الخضراء التي تعطى للشركات والمؤسسات التي تستضيفها شركة مورو عبر خدمات السحابة الخضراء، وتقوم بخفض بصمتها الكربونية لدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

وتعكس الشهادة تقدير شركة «مورو» لجهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من خلال اختيارها خدمات السحابة الخضراء لمورو لاستضافة البيانات الخاصة بها.

وقال أحمد درويش المهيري: «تحقيقاً لمفهوم التعاون المؤسسي، وفي إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي، تسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى نشر وتعزيز الوعي الديني في المجتمع من خلال الارتقاء بنوعية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارات الدولة.

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