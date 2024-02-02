22 مليون مستخدم لمركبات الأجرة بعجمان 2023

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن زيادة عدد مستخدمي مركبات الأجرة حيث بلغ عدد الركاب أكثر من 22 مليون راكب خلال عام 2023، وبلغ عدد الرحلات أكثر من رحلة 11 مليوناً، بزيادة نسبتها 13 % عن الفترة نفسها من العام 2022، حيث بلغ عدد الرحلات نحو 10 ملايين رحلة وعدد الركاب 19.7 مليون مستخدم.

وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن مركبات الأجرة تعد من أهم وسائل النقل في منظومة النقل في إمارة عجمان، وذلك لما توليه الهيئة من اهتمام بخدمة نقل المستخدمين من خلال توفير خدمة متميزة ذات جودة عالية.

وأوضح أن نسبة زيادة المركبات الصديقة للبيئة العاملة ضمن مركبات الأجرة في الأسطول التابع لهيئة النقل في عجمان، بلغت خلال العام الماضي 6265 مركبة صديقة للبيئة، بينما بلغ عددها في عام 2022، 4405 مركبات صديقة للبيئة، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئة في منظومة النقل في الإمارة.

وذكر أن أسطول مركبات الأجرة مجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في توفير الراحة والأمان للمستخدمين، ومنها توفير كاميرات مراقبة مع نظام تحديد المواقع بشكل لحظي لكل أسطول مركبات الأجرة وتوفير أجهزة الدفع الرقمي للرحلات.

ولفت إلى أنه يمكن طلب مركبة أجرة من خلال قنوات متعددة تناسب جميع الفئات المختلفة للمستخدمين منها تطبيق «route» المتوفر على «app store» أو «google play»، والذي يمكن المستخدمين من تحديد وجهتهم ودفع تكلفة الرحلة قبل الانطلاق، أو عن طريق الاتصال أو التواصل عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم600599997.

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