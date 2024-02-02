مسؤولون: حمدان ومكتوم قائدان ملهمان عززا ريادة دبي عالمياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة ومرفت عبدالحميد

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أكد مسؤولون في دبي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قائدان ملهمان في دعم الابتكار وتعزيز ريادة دبي عالمياً.



ورفع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة الذكرى الـ 16 لتولي سموه ولاية العهد، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ذكرى توليه منصب نائب حاكم دبي، معبراً عن الامتنان والتقدير العميق للجهود الرائدة التي يبذلها سموهما في سبيل تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي، مشيراً إلى أن هذه الذكرى المهمة تأتي في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي ألهمت سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بتنفيذ مبادرات متنوعة ومبتكرة، تستهدف دعم وتمكين المواطنين، وتعزيز دورهم المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة.



وقال: «إنه لمن دواعي الاعتزاز والفخر أن نحتفل اليوم بهذه الذكرى التي تجسد التفاني والاهتمام الكبيرين بتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والتنمية المستدامة في دبي، عبر إطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة تستهدف تحفيز الابتكار والتطوير».



وأضاف قائلاً: إن جهودهما المستمرة تبرز في تحقيق التميز والتقدم من خلال المبادرات الرائدة التي أطلقاها، والتي تشمل مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة مثل التعليم، والرياضة، والتكنولوجيا، والبيئة. وتبنيهما لمشاريع نوعية تعكس التفاني في تعزيز جودة الحياة، وتجسد رؤيتهما الطموحة في بناء مجتمع حديث ومتقدم، فضلاً عما يؤديه سموهما من دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة، باعتبارهما قائدين ملهمين لتحقيق الازدهار الشامل، وذلك من خلال تكامل الجهود والتفاني في خدمة المجتمع، بما يترجم التزامهما الراسخ بتحقيق رؤية الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للابتكار ورفاهية العيش، وجودة الحياة.



تنمية



وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي قبل 16 عاماً، كان عاملاً فارقاً في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى برامج ومبادرات عملية تتكامل في تطبيقها مختلف الجهات في منظومة عمل لا تتوقف وتعزز انسجام وتناغم جميع القطاعات في إمارة دبي مانحة أولوية قصوى لسعادة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم.



وأكدت معاليها أن حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها لخوض تحديات جديدة عزز من ريادة دبي في تطوير الخدمات الحكومية وطرح برامج تنمية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمتوقعة لأفراد مجتمع دبي وزواره.



وأكدت أن الفكر الإداري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ساهم في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة لبناء الدولة العصرية الحديثة، وفي تحديد مسارات التطور والتنوع الاقتصادي المرتكز على أسس معرفية. كما أثمرت توجيهات سموه ومتابعته المستمرة، في انطلاق مشروعات نوعية ورائدة عززت من مكانة إمارة دبي كمركز رائد يستقطب أبرز المؤسسات التقنية والإعلامية إقليمياً وعالمياً.



جودة الحياة



من جانبها قالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.



وأشارت ميران إلى أن نجاح إمارة دبي في ترسيخ نموذجها التنموي الريادي والشامل يعكس الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كما يجسد سنوات من العطاء اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة سموهما لفرق العمل الحكومية، والمتابعة الحثيثة من جانب سموهما لتنفيذ كل الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة، والتي تضع إسعاد الناس والارتقاء بجودة حياة كل من يعيشون في دبي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها.



نهج



بدوره، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم إمارة دبي، تعد من النقاط المضيئة في مسيرة دبي وتجربتها الرائدة التي أصبحت نموذجاً يقتدي به الجميع في التطوير والإنجاز، فقد شهدنا منذ تولي سموهما نهجهما في العمل والمتابعة الدؤوبة لخطط ومشاريع التنمية في الإمارة، ولمسنا حرص سموهما الدائم على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات بفضل جهود وروح الفريق الواحد التي يحرص سموهما على ترسيخها ليعمل الجميع بتعاون وتنسيق مثمر يجعل دبي تسابق الزمن وتعزز موقعها الريادي الذي جعلها منارة تضيء الدرب لكل التجارب المتطلعة إلى الإنجاز المتقن الذي يحقق سعادة الإنسان ورفاهيته.

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