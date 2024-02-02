أحمد بن سعيد: نحتفل بـ 16 عاماً من القيادة المتميزة لحمدان ومكتوم بن محمد

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن جهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الدؤوبة تتواصل لتشكيل وتعزيز القطاعات المتنوعة في دبي - المستقبل. حيث دوّن سموه في حسابه عبر «إكس»: «نحتفل اليوم بـ 16 عاماً من القيادة المتميزة لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي، حيث تتواصل جهودهما الدؤوبة لتشكيل وتعزيز القطاعات المتنوعة في دبي‬ ـــــ المستقبل».

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