رئيس الدولة يمنح سفيري باربادوس وفيتنام وسام الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، غابرييل عابد سفير جمهورية باربادوس، ونغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، كل على حدة، وسام الاستقلال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى الدولة.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، السفير غابرييل عابد، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع باربادوس في جميع المجالات.

وأعربت معاليها عن تمنياتها للسفير عابد بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باربادوس.

ومن جانبه، أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

فيتنام

وقلّد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في جميع المجالات، مثمناً دور السفير نغوين مانه توان في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

ومن جانبه، أعرب توان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، وبالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

كما توجّه بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات، على ما وجده من تعاون، كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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