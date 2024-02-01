عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع ديانا إيلينا موندينو، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية، العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض الوزيران مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والتجارية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون مع الأرجنتين، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.

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