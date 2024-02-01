أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: متابعة ـ مصطفى خليفة وعصام الدين عوض وأحمد أبوالفتوح

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سقطت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة، وخفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي، يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتيار هوائي غربي، حفز على تدفق كميات كبيرة من السحب من جهة الجنوب الغربي.

وسقطت أمطار غزيرة على الخوانيج ولهباب ومرغم بدبي والحمرانية برأس الخيمة، ومناطق متفرقة في الشارقة، ومتوسطة على طريق خورفكان ـ دفتا وجبل على في دبي، وعلى الطويين والهيل ومربح بالفجيرة.

ووادي اصفني ودفتا برأس الخيمة، وشارع الإمارات ومحافز ودبا الحصن وكلباء ومليحة والبطائح في الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على فلج المعلا بأم القيوين، والمنامة في عجمان، والفقع بمدينة العين، وعلى شارع الوطن وغنتوت والفلاح في أبوظبي.

كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في دبي في جميرا وحتا والخوانيج وأم الشيف والليسيلي، وعلى ضاية والجزيرة الحمراء برأس الخيمة وثوبان والطويين والحيل في الفجيرة، ومطار الشارقة الدولي والبداير والذيد وسهيلة ومليحة والمدام في الشارقة، وعلى دبا الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي ومسافي وشوكة ووادي القور برأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد وحقل زاكوم في أبوظبي، والشويب بالعين، وعلى طريق أبوظبي ـ دبي، وعلى أم القيوين.

حيطة وحذر

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمع المياه، كما دعا إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق السريعة.

فيما استمرت الأجواء الغائمة والغائمة جزئياً، أمس، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار متفرقة، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وكانت مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أرصاد

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة، أمس، في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 9.2 درجات مئوية عند الساعة 4:30 صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة في وتييد بمنطقة الظفرة بواقع 35.6 درجة مئوية عند الساعة 4:15 عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

تفاصيل

وأعلنت بلديتا الشارقة وعجمان استعدادهما للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، فيما دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية.

إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، فيما أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية، التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

جبل جيس

وشهدت قمة جبل جيس القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، نشاطاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع ببرودة الطقس وملامسة الغيوم، التي غطت القمة الجبلية والمناطق المحيطة بها، واستقطبت المواقع البرية والجبلية الطبيعية المفتوحة المطلة على مواقع السدود والشعاب الجبلية، العائلات للاستمتاع بتلك الأجواء.

وجريان المياه، التي أسهمت بدورها في توفير أجواء خلابة أمام عشاق الطبيعة، بالإضافة لدورها في زيادة مخزون المياه الجوفية، التي تساعد في تحسين جودة التربة الزراعية.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة توزيع الآليات وصهاريج ومضخات سحب تجمعات المياه، قبل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار، للتعامل المباشر مع تجمعات المياه في حال تجمعها، مؤكدة أهمية تواصل أفراد المجتمع للإبلاغ عن التجمعات المائية، وغيرها من التحديات، التي يخلفها جريان المياه، وذلك عبر الاتصال بغرفة الطوارئ على الرقم 8008118.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أهمية الانتباه والحيطة وتوقع أخطاء الآخرين خلال فترة هطول الأمطار، بجانب إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة، والتي تسهم في الحد من الحوادث المرورية.

مشيرة إلى أهمية استخدام المصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه، والتأكد من سلامة المكابح بعد عبور المياه، وتجنب التوجه إلى مناطق الأودية الجبلية أو الاقتراب من منها، لضمان سلامة وأمان الجميع، والتأكد من سلامة ماسحات الزجاج، وتفقد ثبات الإطارات على الأرض أثناء هطول الأمطار، وخفض معدل السرعة، لضمان قدرة قائدة المركبة التحكم فيها، والالتزام بالمسار والابتعاد عن حافة الطرق، واتباع تعليمات السلامة، التي تبثها المصادر الرسمية.

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