ابتداء من اليوم .. تفعيل طلب تصريح السفر الإلكتروني لمواطني الإمارات إلى المملكة المتحدة

المصدر: البيان

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قالت سفارة الإمارات في لندن إنه ابتداءاً من اليوم، يمكن للمواطنين الإماراتيين طلب حصول على تصريح سفر إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة و سيتم إعفاءهم من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة الإمارات في لندن على موقعه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقاً: "ابتداءاً من اليوم، يمكن للمواطنين الإماراتيين طلب حصول على تصريح سفر إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة و سيتم إعفاءهم من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة".

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية فإن تصريح السفر الإلكتروني صالح لمدة عامين من تاريخ الإصدار أو حتى إنتهاء صلاحية جواز السفر المستخدم عند التقديم (أيهما أقرب)، ويمكن زيارة المملكة المتحدة بعدد سفرات غير محددة خلال هذة الفترة.

ويمكن التقديم على تصريح السفر الإلكتروني لزيارة المملكة المتحدة بغرض السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو الإستثمار أو الدراسة لفترة قصيرة ومحدودة، بحيث أن تكون مدة الإقامة لا تزيد عن 6 أشهر للسفرة الواحدة.



متطلبات وكيفية التقدم للحصول على تصريح السفر الإلكترونيETA :

تحميل برنامج UK ETA app على الهاتف المتحرك، أو التقديم عن طريق زيارة الموقع الخاص بتصريح السفر الإلكتروني.

جواز سفر ساري مدة صلاحيته لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم على الطلب والسفر.

بريد إلكتروني لإستلام رسائل التأكيد.

بطاقة بنكية صالحة لدفع رسوم الطلب، أو توافر نظام الدفعApple pay أو Google pay.

سوف يتم طلب صورة من جواز السفر وصورة شخصية من لمقدم الطلب أثناء استخدام التطبيق، أما في حالة التقديم بالنيابة عن شخص آخر يجب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

رسوم طلب تصريح السفر الإلكتروني ETA هي 10 جنيهات إسترليني يتم دفع الرسوم عند تقديم الطلب.

يتم إصدار التصريح خلال 3 أيام عمل.

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