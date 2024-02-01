القمة العالمية للحكومات..البيانات.. الثروة والسلعة الأكثر طلباً واستهلاكاً في المستقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع أن ينمو إجمالي حجم البيانات التي يتم إنشاؤها والتقاطها ونسخها واستهلاكها على مستوى العالم خلال العام 2025 إلى 181 "زيتا بايت" مقابل تقديرات بـ 147زيتا بايت بنهاية العام الجاري، بنمو 24% خلال 2024، بحسب تقارير شركة "ستاتيستا" المنصة العالمية المتخصصة في البيانات والأعمال.

وقالت تقارير "ستاتيستا" إن إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم بنهاية العام الماضي بلغ 5.3 مليارات مستخدم، ما يمثل 65.7 بالمائة من سكان العالم، منهم 4.95 مليارات أو 61.4% من سكان العالم، من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

تشكل هذه المعلومات الناجمة عن تحليل البيانات ملمحاً من ملامح استخدام البيانات وأثرها على المستقبل، بما يؤكد أنه لم يعد ممكناً القيام بأي نشاط اقتصادي أو إنساني، دون بيانات.

وتسلط وكالة أنباء الإمارات "وام" الضوء، في هذا التقرير وبالتزامن مع قرب انعقاد القمة العالمية للحكومات، بعضاً من ملامح دور البيانات في المستقبل، إذ سجل قطاع البيانات نمواً متسارعاً لسهولة وصول ثلثي سكان الكوكب إلى شبكة الإنترنت التي أصبحت ركيزة أساسية لمجتمع المعلومات، وأدت إلى ظهور ما يسمى بـ"العالم الرقمي".

وأدى الاعتماد المتزايد على البيانات إلى تغيير طريقة الحياة، إذ إن غالبية القطاعات صارت تستخدم البيانات لتحقيق المرونة وتقديم أعمال جديدة وتطوير مصادر التنافسية لتحقيق التمييز.

كما أصبح المستهلكون يعيشون في العالم الرقمي بشكل متزايد، اعتماداً على الإنترنت وقنوات الهاتف للوصول إلى السلع والخدمات، والتواصل مع العالم، وتقوم الشركات بالتقاط البيانات وفهرستها والاستفادة منها في كل خطوة من سلسلة التوريد الخاصة بهم.

وقدرت شركة "ستاتيستا" في تقرير لها على موقعها حجم البيانات العالمية خلال المدّة من 2010-2025، مشيرة إلى أن عام 2010 سجل بيانات بنحو 2 زيتا بايت (مليار تيرابايت)، لترتفع إلى 15.5 زيتا بايت في 2015، و64.2 زيتا بايت في 2020، و79 زيتا بايت في 2021، وقرابة 97 زيتا بايت في 2022، و120 زيتا بايت في 2023.

وقدرت مؤسسة البيانات الدولية، أن يبلغ حجم البيانات العالمية من أجهزة إنترنت الأشياء في عام 2025 أكثر من 90 زيتا بايت، وأن يبلغ عدد المتفاعلين مع البيانات في العام 2025 نحو 6 مليارات نسمة بما يقارب 75 % من سكان العالم.في نوفمبر 2022، تجاوز عدد سكان الكوكب 8 مليارات نسمة مع توقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 9 مليارات نسمة في عام 2040، وفق تقارير التعداد السكاني العالمي.

وقال المهندس رائف الغوري الخبير التقني: إن القرارات المبنية على البيانات المحدثة هي القرارات المستنيرة التي تستند إلى أرض الواقع والتي يمكن البناء عليها من أجل التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، مشيراً إلى أنه على الرغْم من الحجم الضخم للبيانات حول العالم، إلا أن ما يتم تحليله والاستفادة منه يمثل 10% فقط، وذلك لكون 90% منها بيانات متكررة.

دقيقة إنترنت

وأفادت تقارير ستاتيستا بأن أشياء كثيرة تحدث في دقيقة إنترنت واحدة، حيث يتم إرسال ملايين الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص وتمريرها وتحميلها-، وأشارت التقارير إلى أن دقيقة الإنترنت لعام 2023، سجلت إرسال 241 مليون رسالة بريد إلكتروني

من جانب المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وجاءت آسيا موطنًا لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم بأكثر من 2.93 مليار شخص وفقاً لآخر إحصاء، وأوروبا المرتبة الثانية بحوالي 750 مليون مستخدم للإنترنت، وفي قائمة الدول جاءت الصين وتلتها الهند ثم الولايات المتحدة في المراكز الأولى من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

ومن ناحيتها تتركز ملكية البيانات في الشركات التكنولوجية العملاقة وتزداد هذه الثروة يوماً بعد الآخر بصورة متواصلة في ظل استخدام البيانات في تشغيل تطبيقات مثل السيارات ذاتية القيادة، والأقمار الاصطناعية. وتزداد قيمة البيانات كلما زاد استخدامها، حيث يعود النجاح الذي حققته شركات التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك وجوجل إلى كمية البيانات التي تم جمعها وتحليلها واستخدامها، إذ حقق دمج مختلف تدفقات البيانات عن السكان والمشتريات وأنماط السوق وكل ما يتعلق بالمستخدمين إلى تحقيق أرباح عالية نتيجة الوصول لتوفير احتياجات المستهلكين.

ومن ناحيته ارتفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 5 تريليونات دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم خلال العام 2024، مقابل 4.7 تريليون دولار خلال 2023، بحسب توقعات تقرير شركة "ستاتيستا" الصادر مطلع العام الحالي، ويضم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والطابعات، بالإضافة إلى أنظمة مراكز البيانات وبرامج المؤسسات وخدمات الاتصالات.

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