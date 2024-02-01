متاحف السيارات في الإمارات وجهة مفضلة لعشاق المقتنيات القديمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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شكّلت متاحف السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة لعشاق السيارات الكلاسيكية والباحثين عن أسرار تاريخ هذه المركبات ومواصفاتها، واستعادة شيء من عبق ذكرياتها منذ عقود، يوم كانت أعدادها لا تتجاوز المئات، كما تتيح هذه المتاحف فرصة التعرف على المخترعين الذين قادوا إنتاج هذه السيارات التي غيرت مفاهيم رفاهية الإنسان ونقلته من عالم وسائل النقل التقليدية إلى فضاء واسع من وسائل النقل مقرونة بالفخامة والرقي، أسهمت في تطور الحضارة الإنسانية.

وتتعدد متاحف السيارات القديمة والكلاسيكية في الإمارات، حيث جاء بعضها بمساهمات فردية لأناس عشقوا هذا النوع من الذكريات، وحرصوا على البحث عنها حول العالم، واقتنائها، والبعض الآخر تشرف عليه مؤسسات حكومية تفتح أبواب هذه المتاحف للباحثين عن أسرار الماضي. وتوفر هذه المتاحف تجارب تفاعلية وأنشطة ترفيهية للزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة طوال العام وخصوصاً خلال النسخة الـ4 من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تروج لمعالم الإمارات ووجهاتها الترفيهية بصورة فريدة ومتميزة.

متحف الإمارات الوطني للسيارات

عند مشارف صحراء ليوا في منطقة الظفرة، وعلى مسافة تبعد عن 45 كيلومتراً جنوب أبوظبي، تم بناء متحف الإمارات الوطني للسيارات على شكل هرم، بالقرب من العديد من الأماكن السياحية، ليكون ملاذاً لعشاق جمال السيارات الكلاسيكية، ومقصداً للزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة.

ويضم المتحف نحو 230 سيارة، ويشتمل على مجموعة كبيرة من المركبات والسيارات الأمريكية الكلاسيكية إلى جانب مجموعة من سيارات المرسيدس الملونة بألوان قوس قزح، كما يحتضن أيضاً مركبة «دودج» الضخمة التي يبلغ حجمها 8 أضعاف حجم المركبة الطبيعية، بالإضافة إلى الكارافان (البيت المتنقل) العملاق الذي يتألف من ثماني غرف، والذي يعد الأكبر في العالم وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي المتحف أيضاً، يمكن مشاهدة سيارة لامبورغيني ذات الدفع الرباعي، ومجموعة سيارات ميني كوبر، إضافة إلى سيارات الليموزين الأمريكية والأوروبية التي يعود تاريخ صنعها إلى خمسينات وسبعينات القرن الماضي.

وفي الشارقة اصطفت نحو 100 سيارة كلاسيكية في متحف الشارقة للسيارات القديمة تختزل أكثر من قرن من ذكريات السيارات القديمة بسحرها الخاص ورونقها التقليدي الرائع، والتي يعود تاريخ تصنيع بعضها إلى عام 1915، وقد تم افتتاح المتحف للمرة الأولى في عام 2008، ليعاد افتتاحه بحلة جديدة في 2013 بعد تحديث أسلوب العرض، ويضم 5 أقسام يعرض كل منها مرحلة تاريخية من تطور صناعة السيارات. ويتيح المتحف الفرصة لعشاق المعرفة للاطلاع على نبذة عن المبتكرين الذين كانوا وراء إنتاج هذه السيارات والجهود الكبيرة التي بذلوها لتقديم هذه الإبداعات الساحرة.

ويحتضن متحف الشارقة العديد من أنواع السيارات أبرزها سيارات رولز رايس، وفورد، ومرسيدس، وشفروليه، وبنتلي، إضافة إلى أبرز مقتنيات المتحف وهي سيارة دودج موديل 1915 التي تعد أقدم سيارات المتحف، وتمتاز حشوة مقاعدها بأنها من الألياف الطبيعية ويمكن تشغيلها بالطريقة اليدوية، كما يمكن مشاهدة سيارة مرسيدس بنز 600 بولمان موديل 1969 التي أنتج منها 2677 سيارة فقط وتعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنذ ذلك الحين لم تصنع «مرسيدس 600» إلا عند الطلب.

ومن أبرز المعروضات أيضاً، سيارة بيدفورد موديل 1969، وهي بريطانية الصنع وتتكون من 6 أسطوانات وتمتاز بسرعة قصوى تصل إلى 70 ميلاً في ساعة، وسيارة بليموث المصنوعة عام 1930 وسيارة فورد موستانج عام 1967 وستودبيكر تشامبيون المصنوعة عام 1951 وأودي أوتو المصنوعة عام 1955. وفي 9 يونيو 2022 صدر قرار بشأن إلحاق متحف الشارقة للسيارات القديمة بكافة ممتلكاته وأصوله وموجوداته بنادي الشارقة للسيارات القديمة.

متحف تاريخ الدفع الرباعي

وفي الشارقة أيضاً، يبرز متحف تاريخ الدفع الرباعي في منطقة المدام، الذي يضم أكثر من 350 سيارة من مختلف دول العالم، وتم افتتاح المتحف في يناير 2022، ويعد أول متحف متخصص بفئة السيارات ذات الدفع الرباعي على مستوى المنطقة التي تمت صناعتها في القرن الماضي.

كما يضم المتحف عدداً من السيارات النادرة، ومنها سيارة فورد موديل تي، وهي الوحيدة في العالم ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1915، وسيارة «إف دبليو دي» وهي أول شاحنة دفع رباعي يعود تاريخها إلى 1918، وسيارة ناش التي يعود تاريخها إلى 1919، ونيسان باترول ويعود تاريخها إلى عام 1960، وهي أول سيارة من فئة نيسان باترول والوحيدة في الدولة، إضافة إلى سيارة لارك 60، ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1958 وتعد أكبر سيارة دفع رباعي في العالم.

السركال للسيارات الكلاسيكية

وفي دبي يحتضن معرض السركال للسيارات الكلاسيكية عشرات السيارات التي يصل عددها إلى أكثر من 60 سيارة قديمة، من بينها سيارة «الكاديلاك ليموزين» التي تعود للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وسيارة «فورد» التي صُنعت عام 1918، وسيارة «رولز رويس» التي تعود لعام 1972، كما يضم المعرض سيارات عاصرت الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى جوار سيارات عسكرية تمّ الحفاظ على إطاراتها من دون أي تعديل.

وأما في العين، فيعرض متحف السيارات التراثية والكلاسيكية الذي أسسه راشد محمد التميمي أكثر من 37 سيارة قديمة، يصل تاريخها إلى أوائل القرن الماضي، والتي عاصرت فترة ما قبل الاتحاد وبعده، واستخدمتها شخصيات مهمة في تاريخ الإمارات.

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