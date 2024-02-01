طقس الإمارات غداً .. انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س .. والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:10 .. والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:10

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند01:15 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 70 30

دبي 28 20 75 30

الشارقة 29 20 70 30

عجمان 28 17 80 30

أم القيوين 27 15 80 35

رأس الخيمة 28 23 80 40

الفجيرة 27 21 75 40

العـين 28 19 70 30

ليوا 27 18 70 35

الرويس 26 18 80 35

السلع 25 17 85 35

دلـمـا 25 20 75 30

طنب الكبرى 26 23 80 35

طنب الصغرى 26 23 80 35

أبو موسى 26 23 75 40.

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