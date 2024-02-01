سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على المناطق الشمالية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي حفّز على تدفق كميات كبيرة من السحب من جهة الجنوب الغربي.

وسقطت اليوم أمطار غزيرة على الخوانيج ولهباب بدبي والحمرانية برأس الخيمة ومناطق متفرقة في الشارقة، وكانت متوسطة على طريق خورفكان ـ دفتا وجبل علي في دبي وعلى الطويين والهيل ومربح بالفجيرة، ووادي اصفني ودفتا برأس الخيمة وشارع الإمارات ومحافز ودبا الحصن وكلباء ومليحة والبطائح في الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على فلج المعلا بأم القيوين وعلى المنامة في عجمان والفقع بمدينة العين، وعلى شارع الوطن وغنتوت والفلاح في أبوظبي.

كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في دبي في جميرا وحتا والخوانيج وأم الشيف والليسيلي، وعلى ضاية والجزيرة الحمراء برأس الخيمة وثوبان والطويين في الفجيرة ومطار الشارقة الدولي والبداير والذيد وسهيلة ومليحة والمدام في الشارقة، وعلى دبا الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي ومسافي أذن برأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد وحقل زاكوم في أبوظبي والشويب بالعين، وعلى طريق ابوظبي ـ دبي، وعلى وأم القيوين.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه، كما دعا إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق السريعة.

فيما استمرت الأجواء الغائمة والغائمة جزئيا أحيانا اليوم خاصة في الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار متفرقة، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وكانت مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد "الجمعة" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 9.2 درجات مئوية عند الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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