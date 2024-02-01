«إقامة دبي» تستقبل 23 وفداً للاطلاع على أفضل الممارسات

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دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أحد عشر وفداً من ممثلي الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، واثني عشر وفداً دولياً يمثلون العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، الذين قدموا بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبناها إقامة دبي في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي والحلول الابتكارية الاستباقية التي تم تفعيلها في مختلف قطاعات الخدمات. وشملت الممارسات التي اطلعت عليها الوفود الزائرة عشرة مجالات مهمة من بينها النظام الرقمي لإدارة المشاريع، وإدارة العمليات المؤسسية، والتعرف على اشتراطات وخدمات الإقامة الذهبية، والاطلاع على التمكين الرقمي للخدمات، وأنظمة إدارة الابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية ونظام إدارة رأس المال البشري وإدارة المواهب، ونظام إدارة الممتلكات والأصول، ونظام إدارة الموردين، وإدارة الشؤون المالية، وحلول الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأنظمة التمكين الرقمي ونظام إدارة الشراكات، حيث بلغ متوسط سعادة الوفود الزائرة بمنجزات إقامة دبي في المجالات المذكورة 98 % قياساً إلى ما صدر عن رؤساء وأعضاء الوفود من تصريحات وما سجلوه من انطباعات خلال زياراتهم لمختلف المواقع والقطاعات المشار إليها.

التزام مجتمعي

وأعرب الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن سعادته بمعدل سعادة الوفود الزائرة بالتطور النوعي للحلول والممارسات التي تتبناها إقامة دبي في مختلف المجالات وقطاعات الخدمات، والذي يأتي من واقع التزامها تجاه المجتمع لتحقيق السعادة وجودة الحياة للمعنيين من خلال تقديم خدمات نوعية مترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وفتحها الباب واسعاً أمام الإبداع الخلاق، وتهيئة البيئة الملائمة أمام موظفيها وشركائها ومتعامليها للإسهام بالفكر التحويلي والمقترحات الابتكارية والمشاريع التغييرية التي تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية وأهدافها الاستراتيجية.

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