1.17 مليون عدد حسابات الكهرباء في دبي 2023 بزيادة 5 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد حسابات الكهرباء في دبي إلى مليون و173 الف حساب بنهاية عام 2023، مقارنة بـمليون و116 ألفاً و500 حساب بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقارب 5 %.

ازدهار

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، حيث يتخطى عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة 3.6 ملايين نسمة، وأكثر من 4.8 ملايين خلال فترة النهار، ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة إلى 5.8 ملايين نسمة و7.8 ملايين خلال فترة النهار بحلول عام 2040 وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

نمو

وأوضح معالي الطاير أن خطط الهيئة للتوسع تستند إلى توقعات الطلب حتى عام 2033 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 16,270 ميجاوات من الكهرباء و495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وقد حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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