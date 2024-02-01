مسؤولون: نقطة تحول وترجمة الطموحات إلى وقائع

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أكدت قدرة سموهما على ترجمة الطموحات إلى وقائع، وشكلت نقطة تحول ومحطة مهمة في مسيرة دبي للتنمية المستدامة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «شكّل تولي سموهما محطة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها إمارة دبي بثبات، ونقطة تحول على صعيد تميز منظومة العمل الحكومي، وكفاءة استراتيجيات تمكين ودعم العنصر البشري، لا سيما كوادرنا الوطنية.

وأضاف: في ظل التوجيهات السديدة لسموهما، تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً كنموذج في الاستثمار برأس المال البشري، ومرجعية في التنمية المتمحورة حول الإنسان، ويتجلى في نهج سموهما القيادي الفكر الطموح والرؤية الثاقبة».

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي: حظيت إمارة دبي بقامة قيادية شابة نقلت دبي إلى مركز جذب عالمي، وتبوأت بفضل خطواته الاستباقية مواقع الصدارة في مختلف المجالات والميادين.

وأضاف: على مدى 16 عاماً أعاد سموهما ترتيب قائمة المدن المتقدمة والأفضل في المؤشرات العالمية بتقدم دبي في العديد من المجالات التنموية والتجارية، وأفضل الوجهات السياحية حتى تفردت في سباق الريادة العالمية.

حكمة راسخة

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونظرة سموه الثاقبة جعلت سموهما مثالاً يحتذى به للقادة الشباب لتقديم كل ما هو أفضل للوطن والمواطن.

تجربة ملهمة

وقال خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن مسيرة سموهما تجربة ملهمة في أداء الواجب والشعور بالمسؤولية، تعلمنا منها الكثير من السمات القيادية التي يجب أن يتحلى بها الشباب لخدمة شعبهم ووطنهم، مشيراً إلى أن هذه المسيرة الناجحة تعززت بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يؤمن بأن مسيرة تصميم وصناعة المستقبل مهمة مستمرة ولا وقت للانتظار، فالإنجازات تتطلب العزيمة والأمل والإصرار على السعي الدائم نحو الريادة والتميز.

وأضاف بالهول: لدينا في دبي قيادة شغوفة باستشراف وتصميم المستقبل ولديها نظرة ثاقبة لما سيكون عليه مستقبلنا وكيف سنتغلب على التحديات القادمة ونوظف الفرص الواعدة، وهذا ما يدعم دبي في مسيرتها نحو المستقبل ولتكون دائماً من أفضل مدن العالم، وتواصل دبي النجاحات والإنجازات في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية.

نقطة تحوّل

ولفت أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، إلى أن تولي سموهما نقطة تحوّل على صعيد الكفاءة الإدارية والتميز المؤسسي لمنظومة العمل الحكومي والتشريعي في دبي، ورسمت السياسات والرؤى السديدة لسموهما ملامح المشهد التنموي للإمارة، وعززت مكانتها كحاضنة للابتكارات المستقبلية، وأنموذج في الجمع بين التطور بخطى واثقة ومتسارعة والتنمية المستدامة والمسؤولة.

سنوات زاخرة

ورفع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموهما بالمناسبة، وعبر عن فخره واعتزازه بهذه السنوات الزاخرة بجملة من المنجزات والنقلات النوعية التي تحققت خلال سنوات قيادتهما لمسيرة الإنجاز، عبر دلائل ومؤشرات وشواهد على نجاح سموهما في ترجمة الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتجسيد أهداف التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز الشغف بالريادة والتنافسية وعشق المركز الأول في كل المجالات في أوساط الشباب.

وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، حرص سموهما منذ اللحظة الأولى التي حمّلهما فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسؤولية على العمل الجاد والبناء على المكتسبات التي تحققت لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، والسير بدبي نحو مزيد من التطور والنماء، موضحاً أن دبي وبفضل حنكة وحكمة قيادتها تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق المزيد من التميز والريادة على كافة الصعد والمستويات لمستقبل أفضل.

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