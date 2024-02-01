«الإمارات تبتكر 2024» ينطلق اليوم للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين

المصدر: دبي - وام

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تنطلق، اليوم، فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وتستمر على امتداد هذا الشهر، في حدث وطني يعدّ الأكبر من نوعه عالمياً، ومحوره الرئيس الابتكارات المؤثرة، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين والأفكار المبتكرة، ويتخلله تنظيم مئات الفعاليات، في مبادرة متجددة منذ عام 2015، تتوزع على أسابيع الشهر، متنقلة بين كافة إمارات ومناطق الدولة.

وتنطلق الفعاليات في محطتها الأولى من إمارة أبوظبي في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، ثم تنتقل إلى إمارتي عجمان وأم القيوين في الفترة من 8 إلى 14 ، وصولاً إلى إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة في الفترة من 15 إلى 21 ، لتختتم محطاتها في دبي في الفترة من 22 إلى 29 فبراير.

وقالت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية: «شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، يمثل الحدث الوطني الأوسع والأبرز عالمياً، لنشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وهو مناسبة سنوية لعرض الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي شهدتها الدولة على مدى عام كامل»، مشيرة إلى أن تركيز فعاليات الشهر في دورة العام الحالي على الأثر المجتمعي للابتكار، تعكس رؤى الحكومة لمحورية دور الابتكار في إحداث التغيير، والأثر الإيجابي على كافة فئات المجتمع.

فعاليات كبرى

وتشهد الدولة تنظيم مئات الفعاليات التي تشمل مسابقات وهاكاثونات ومعارض وورش عمل ومؤتمرات وجلسات حوارية تركز على أهمية الابتكار في حياة المجتمع، وتحتفي بالنماذج والتجارب المبتكرة التي أحدثت أثراً إيجابياً في مجتمع دولة الإمارات. وينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، معرض الإمارات تبتكر في الفترة من 27 إلى 29 فبراير، في أبراج الإمارات بدبي، ويتكون المعرض من 3 فعاليات رئيسية تشمل حوارات الابتكار، وعروض ابتكارات الجهات الحكومية والخاصة، وإعلان الفائزين بمسابقة «منزل المستقبل» .

كما ينظم المركز فعالية «صنع للإمارات تبتكر»، والتي تمثل مبادرة هادفة للتعريف بالمبتكرين الإماراتيين الطموحين، ودعمهم ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم الإماراتية المبتكرة. ويحتفي مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في ختام الفعاليات بالفائزين بالدورة الرابعة لجائزة الإمارات تبتكر 2024، التي شهدت إضافة فئة خاصة لتكريم أفضل ابتكار في إحداث الأثر المجتمعي.

فئات الجائزة

وتشمل فئات الجائزة، أفضل ابتكار في استخدام الموارد، أفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية، أفضل ابتكار جذري، أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة.

وتنظم الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية عدداً كبيراً من الفعاليات ضمن مشاركتها في «الإمارات تبتكر 2024»، إذ تنظم وزارة المالية دورة جديدة لمبادرة عروض الابتكار، فيما تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة مجلس الابتكارات البيئية، الابتكارات الزراعية، خارطة الطريق للحوكمة البيئية الاجتماعية، تحدي الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وتطلق وزارة الاقتصاد منظومة الملكية الفكرية، فيما تنظم وزارة العدل ملتقى الوسائل البديلة للتقاضي الذي يجمع الشركاء والمتعاملين والموظفين حول مواضيع قضائية مستجدة تناقش أهم التحديات والحلول المبتكرة على الساحة القضائية.وتعقد مؤسسة الإمارات للتعليم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، فيما تنظم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات بعنوان «تحديات اليوم، حلول الغد»، كما تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعدد من الفعاليات والمبادرات

واعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق 3 مبادرات ابتكارية رئيسية، وتنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة تشمل إطلاق جائزة «تحدي الابتكار» لفريق عمل الهيئة، وبرنامج «الهاكاثون» لتعزيز شراكة الهيئة مع أفراد المجتمع، كما تشمل توسيع نطاق المشاركة في منصة «تاكس 10» الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لتكون متاحة لفئات عدة داخل الدولة وخارجها.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: تحرص الهيئة على المشاركة في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» سنوياً في إطار استراتيجيتها للابتكار التي تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية، والارتقاء المتواصل بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

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