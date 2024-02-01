«دبي للإعلام» و«المستشفى الأمريكي دبي».. شراكة تثري القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «دبي للإعلام» اتفاقية تعاون مع «المستشفى الأمريكي دبي» لتوطيد أواصر الشراكة الفعالة والعمل المشترك بين الطرفين، بما يخدم أهدافهما الاستراتيجية، ويوفر قيمة مضافة لدورهما الوطني في مواكبة القفزة التنموية الجديدة التي تشهدها دولة الإمارات، ودبي، والإسهام في تحقيق رؤية دبي الرامية لتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الـ49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويختتم اليوم، ويجمع أكثر من 3400 جهة عارضة من 180 دولة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من محمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، وبطي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، وشريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، وعبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام»، وعبدالله المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في «دبي للإعلام».

وتنص اتفاقية التعاون على توفير الدعم المتبادل بين الطرفين لمدة 3 سنوات، تكون خلالها «دبي للإعلام» الشريك الإعلامي الحصري للمستشفى الأمريكي دبي، وتتولى عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية وصحفها الورقية ومنصاتها الرقمية تغطية الفعاليات والأحداث والندوات الصحية التي ينظمها المستشفى، إضافة إلى تقديم الاستشارات الإعلامية للمستشفى، ما ينعكس إيجاباً على تطور المحتوى الإعلامي والارتقاء بالقطاع الصحي المحلي، بينما سيتولى المستشفى الأمريكي دبي تقديم مجموعة من التسهيلات والبرامج التوعوية الصحية الخاصة لموظفي «دبي للإعلام»، إلى جانب الإسهام في تنظيم ندوات صحية ومداخلات من قبل أطباء متخصصين في مختلف برامج قنوات «دبي للإعلام» التلفزيونية والإذاعية والورقية.

استدامة

وفي هذا الإطار، أكد محمد الملا حرص «دبي للإعلام» على إقامة شراكات استراتيجية وعلاقات تعاون مثمرة مع المؤسسات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين «دبي للإعلام» و«المستشفى الأمريكي دبي» ودورها في إثراء المحتوى الإعلامي الصحي. وقال: «تجسد شراكة «دبي للإعلام» مع شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص نموذجاً للتعاون والتكامل وتبادل الخبرات، ما يعكس جهودنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة»، لافتاً إلى مساعي «دبي للإعلام» لترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، ومن أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق رؤيتها القائمة على الابتكار والجودة، وتلبية التطلعات الاستراتيجية لحكومة دبي. وعبر الملا عن سعادته باتفاقية التعاون مع «المستشفى الأمريكي دبي».

وأضاف: «تشكل شراكتنا مع المستشفى الأمريكي دبي خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الداعمة لقطاع الرعاية الصحية في دبي وما يشهده من قفزات نوعية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة وريادتها العالمية في هذا المجال».

ريادة

ومن جانبه، قال شريف بشارة: «تعد «دبي للإعلام» جهة إعلامية رائدة على المستويين العربي والإقليمي، وتحظى بمكانة مهمة ورفيعة المستوى في القطاع الإعلامي العربي والعالمي، بفضل ما تقدمه من خدمات إعلامية مميزة ونابضة بالحيوية والإبداع، ويمثل التعاون معها قيمة إضافية للمستشفى الأمريكي دبي، تسهم في تأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك».

وأضاف: «تأتي شراكتنا مع «دبي للإعلام» في إطار التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وتأكيداً على التزامنا بتشجيع ورعاية كافة المبادرات الخلاقة التي تسهم في إظهار مكانة وإنجازات دبي ودولة الإمارات، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وتابع: «تمثل شراكتنا مع «دبي للإعلام» إضافة نوعية لمتابعي قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على طبيعة المحتوى الإعلامي الصحي الذي يمكن من خلاله تقديم ما تمتلكه الكوادر الطبية العاملة في المستشفى من خبرات ومعارف عالية المستوى».

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