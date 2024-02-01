«دبي للصحافة» يزود الإعلاميين بالمهارات الرقمية المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

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نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع مبادرة أخبار جوجل، ورشة تفاعلية بعنوان «تطوير المهارات الصحافية الرقمية والأمن الرقمي»، ركزت على تزويد الصحافيين والإعلاميين في المنطقة العربية والعاملين في الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من التقنيات المتقدمة والأدوات الرقمية.

وتأتي الورشة التي شارك فيها باميلا كسرواني، زميلة التدريس في مبادرة أخبار جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سياق جهود نادي دبي للصحافة المستمرة، لتعزيز الأدوات المبتكرة من Google، مثل Pinpoint وGoogle Earth، والتي تعمل على تغيير الطريقة التي يجمع بها الصحافيون الأخبار وينقلونها، حيث تساعد أداة Pinpoint، وهي أداة مصممة لمساعدة المراسلين في التدقيق في المستندات الكبيرة، وإمكانيات Google Earth في تعزيز سرد القصص باستخدام البيانات الجغرافية، الصحافيين في إنشاء قصص تعتمد على البيانات توفر سياقاً مرئياً مقنعاً وتحافظ على معايير عالية من الدقة الواقعية.

و قالت محفوظة بن سلم، مدير تطوير البرامج الإعلامية: «تشكل هذه الورشة جزءاً من حرص نادي دبي للصحافة لدعم المجتمع الإعلامي بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في العالم الرقمي، وذلك بالشراكة مع أبرز وسائل الإعلام في العالم، وهو ما يعكس تعاوننا مع مبادرة أخبار Google لتعزيز مهارات المجتمع الصحفي والإعلامي، وتمكينهم من الأدوات الرقمية والمعرفة الآمنة، وهذا يعتبر أمراً حيوياً لمستقبل وسائل الإعلام الإخبارية».

وأضافت: «منصة نادي دبي للصحافة للتدريب مصممة لرفع مستوى التميز المهني في صناعة الإعلام في المنطقة، وجهودنا مستمرة في هذا المجال، من خلال الجلسات المعرفية والورش التدريبية التي ينظمها على مدار العام، تهدف لإعطاء دفعة قوية للصحافيين والإعلاميين في المنطقة العربية». وخلال ورشة العمل سلطت كسرواني، الضوء على الأمن الرقمي، وهو أحد الاهتمامات الحاسمة في العصر الرقمي الحالي، حيث شاركت مع الحضور رؤى ونصائح عملية حول كيفية تأمين الحسابات عبر الإنترنت وحماية المعلومات الحساسة. كما قدمت خلال الورشة التفاعلية مهارات استخدام الصحافيين لمؤشرات Google لاستكشاف ما يهتم به الجمهور وتحديد أفكار القصص الفريدة.

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