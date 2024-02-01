سعود بن صقر: الفنون تعزز الروابط بين الشعوب

المصدر: دبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بدعوة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، عروض فرقة الباليه الوطنية الصينية، التي أقيمت في مسرح «دبي أوبرا»، احتفاءً بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، وذلك بحضور تشانغ ييمينغ، السفير الصيني لدى الدولة.

وتجسد عروض الفرقة الثقافة الصينية الغنية وتنوع وثراء حضارتها وموروثها المعرفي العريق.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، العلاقات المتميزة والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات والصين، مؤكداً أن الفنون بمختلف مضامينها وأبعادها تعزز الروابط بين الشعوب، وترسخ قيم السلام والتقارب والتواصل بين المجتمعات، ما يسهم في إثراء الثقافة العالمية، ويخلق حواراً بناء بين ثقافات العالم المتنوعة لتشكل قوة دافعة للتنمية والازدهار.

وقدمت الفرقة عدداً من العروض بدأتها بـعرض «السنة الصينية الجديدة»، ثم مقتطفات من باليه «لا بايادير» الشهيرة، و«دون كيشوت»، وعرضين في الختام، أحدهما «برميننت يسترداي» من فن الباليه المعاصر، والآخر «النهر الأصفر» من فن الباليه السيمفوني.

من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، جاريث جونسون، المبعوث التجاري لبريطانيا لدى الدولة، والوفد المرافق له. وجرى في اللقاء بحث العلاقات التجارية والشراكات الاستراتيجية المتنامية مع المملكة المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وغرف التجارة البريطانية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الجانبين. وعبر جاريث جونسون، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.

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