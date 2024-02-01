سيف بن زايد: المنجزات الوطنية تتواصل برؤية القيادة وطموحات أبناء الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنجزات الوطنية تتواصل برؤية القيادة الرشيدة وطموحات وإرادة أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، معالي سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، وفريق العمل الخاص بمهمة «طموح زايد 2»، حيث تبادل سموه الحديث مع معاليه والوفد المرافق حول المشاريع الطموحة للدولة في قطاع الفضاء، صاحبة إنجاز أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب، وأثنى سموه على جهود العاملين في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سالم مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وعدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في المركز، وسعيد كرمستجي، مدير إدارة الموارد البشرية، وحمد لوتاه، رئيس العلاقات الدولية لمكتب رواد الفضاء بالمركز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز