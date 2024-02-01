حمدان بن محمد.. فارس الشباب عاشق التحدي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملهم الفرسان، وعاشق التحدي، العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات، خصوصاً الفروسية، ويتمتع سموه بمميزات متفردة، ورؤية استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات القيادية.

ولم تأتِ إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من فراغ، إذ دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، والتي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي.

وحقق سموه في عام 2020 إنجازاً جديداً، تمثل في الفوز بلقب النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، والذي أقيم في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولم تمنع مشاغل سموه العديدة من المشاركة في سباقات القدرة، ودعم الفرسان وتوجيههم لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات محلياً وعالمياً.

فارس التحديات

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فارس التحديات الصعبة، إذ انتزع سموه أرفع الألقاب، ويعد فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005 أبلغ دليل على ذلك، حيث استطاع انتزاع اللقب بجدارة في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية.

كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مهرجان سموه للقدرة، والذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، والذي ينقسم إلى 4 سباقات، وهي سباق السيدات، سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، سباق «اليمامة» للأفراس، وكأس ولي عهد دبي للقدرة.

نبوغ مبكر

وظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة، وبعد صقل مهاراته، واكتساب المزيد من الخبرة كان ظهوره الأول على ساحة سباقات القدرة في موسم 1994 - 1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية. وواصل سموه عروضه الرائعة في سباقات القدرة، وخطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة في 15 أبريل 1995، واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه، كما واجه فرساناً يفوقونه خبرة، وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق»، بفارق 25 ثانية عن البطل.

اليوم الوطني

وانتزع الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة، لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد «متعود»، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 6.08.34 ساعات.

وفي 31 يناير 2002 توج سموه بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، مسجلاً زمناً قدره 5.23.50 ساعات، ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الإمارات 2002 للقدرة لمسافة 130 كيلو متراً، بمشاركة 159 فارساً من أبرز الفرسان في العالم.

ألقاب ذهبية

وعلى الصعيد الخليجي حقق الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفوز بالميدالية الذهبية للفرق، في بطولة الألعاب الآسيوية للقدرة في الدوحة يوم 17 ديسمبر 2006، وحقق سموه إنجازاً تاريخياً، يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار.

وكانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كيلو متراً في 16 فبراير 2008، وبعدها نال سموه لقب سباق بطولة قطر الدولية للقدرة في اليوم الأول من مارس 2008، ثم لقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلو متراً في الخامس من مارس 2008.

واحتفظ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس ملك البحرين للقدرة للعام الثاني على التوالي، عندما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، كما احتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، عندما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012، ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد «عقاب».

وقاد سموه فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة، التي أقيمت لمسافة 120 كم في الدوحة 17 ديسمبر 2011. وفي العام 2015 توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلاً لبطولة كأس الخليج للقدرة والتحمل للخيل، التي أقيمت في الكويت.

وتشهد الميادين العربية للفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإنجازاته الباهرة الحافلة بالألقاب والذهب، حيث حقق فوزاً رائعاً في 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كيلو متراً، وامتطى سموه صهوة الجواد «فيرموث».

وتقاسم سموه مع والده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة 120 كيلو متراً، الذي أقيم يوم 31 مايو 2008، كما ظفر سموه بلقب سباق وادي رم الدولي للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2002.

المضامير العالمية

ولم تغب إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن المضامير المحلية والعالمية، إذ يعتبر سموه من أبرز مالكي الخيول، وسطر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، معززاً رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد.

ووضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصمة كبيرة في الفروسية، وتقدمت خيول سموه الصفوف، ونالت الألقاب، وأبرزها «برنس بيشوب»، الذي ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2015، وملك سباقات الميل الأوروبية المعتزل «بالاس بيير»، الذي حقق 9 انتصارات من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» مرتين على التوالي في فرنسا، بالإضافة إلى فوز «بالاس بيير» بلقب جائزة خيول السنوات الثلاث، خلال حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

مبادرات

وشكلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي شملت كل المجالات الرياضية، أكبر حافز لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة، التي تؤسس لمجتمع فاعل وصحي ونشيط، قادر على تجاوز التحديات وصنع الإنجازات، وأبرز مبادرات سموه هي «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها للمرة الأولى العام 2017، وتهدف إلى تشجيع جميع سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضة يومياً، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، ويحرص سموه سنوياً على المشاركة في الفعاليات، إذ شارك سموه في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2020، حيث تحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط مشاركة الآلاف من كل الجنسيات والأعمار.

تحدي الجري

كما تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من «تحدي دبي للجري»، في أكبر تجمع عالمي للجري، الذي أقيم العام الماضي في ختام «تحدي دبي للياقة».

وقد استقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث تحول شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصة نادرة للعدائين، للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مفعمة بالطاقة والحيوية.

وضم التحدي مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة: الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كم، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تنسى في قلب المدينة.

العمل الجماعي

وفي العام 2018 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «الألعاب الحكومية»، الأولى من نوعها، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد، وحظيت على مدى دوراتها بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة في فئات تحدي الحكومة، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن.

وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية انضمام فئة صغار السن، التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية، وتشجيعها على تبني قيم التعاون وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية لعيش تجربة غنية، تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

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