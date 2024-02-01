عفراء النعيمي تقود «دبي النسائي» في تحدي الفرق التكتيكية

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقود الملازم ثاني عفراء حارب النعيمي، 27 عاماً، فريق دبي النسائي المشارك في فعاليات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024.

وأكدت أن القيادة الرشيدة مكنت ابنة الإمارات من تعزيز حضورها في مجالات العمل الشرطي، حيث كان وجودها حيوياً، ما ساعدها على البروز في مختلف مجالات العمل الشرطي، لافتة إلى انخراطها في المجال عام 2016 عندما التحقت بأكاديمية شرطة دبي لتحقق حلم الطفولة بدعم وتشجيع من عائلتها، وتحفيز من القيادة العامة لشرطة دبي خلال دراستها وفور تخرجها وحصولها على بكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية من الأكاديمية في عام 2020.

وأشارت إلى ثقتها وإيمانها العميق بقدرة الفريق المؤلف من 11 عضوة على إبهار الحضور بقدراته ومهاراته.

وتقود الملازم عفراء فريق دبي النسائي في هذا الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى العالم، وذلك في المدينة التدريبية بالروية من 3 إلى 7 فبراير. ووصفت المشاركة في نسخة العام الماضي بأنها لا تقدر بثمن، حيث اختبر الفريق خلالها مشاعر الحماس والتحدي للنفس والآخر، موضحة أن تحدي النفس تضمن تحديات فرعية تتعلق بالتجهيز والإعداد البدني، واللياقة، والرماية، وغيرها من التحديات التي خاضتها هي وزميلاتها بحماس وفخر.

وأضافت عفراء أنه من ضمن التحديات في وجودهن كفريق نسائي وحيد ينافس 55 فريقاً كلهم من الرجال، ورغم ذلك يبقى الإصرار والدعم والتدريب من مدربين على قدر عالٍ من الكفاءة، مشيرة إلى أن الفريق نجح في تحقيق المركز العاشر في النسخة الماضية، مؤكدة أنهن يضعن المركز الأول نصب أعينهن هذا العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز