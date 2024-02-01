87 فريقاً من 48 دولة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي تفاصيل منافسات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، مؤكدة أن التحدي الذي سينطلق يوم السبت المقبل في المدينة التدريبية بالروية سجل فيه 87 فريقاً من 48 دولة، بينها 5 فرق من العنصر النسائي، إلى جانب فريقين مُختلط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في المدينة التدريبية بالروية، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فريق شرطة دبي للسيدات، والملازم عفراء النعيمي، عضو فريق شرطة دبي للسيدات، وجمال المرزوقي، عضو لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وقادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

النسخة الكبرى

وأكدت اللجنة أن «النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» هذا العام سجلت العدد الأكبر من الفرق الراغبة في خوض المنافسات.

وأوضحت اللجنة أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية شهد تطوراً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يتابع أدق التفاصيل لتنظيم الفعاليات وفق أفضل المعايير ونوعية المنافسات والتحضيرات الإدارية والميدانية، التي تتم على قدم وساق لاستقبال كل الفرق العالمية.

وبينت اللجنة أنه بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قررت القيادة العامة لشرطة دبي رفع حجم التحدي والمنافسة في النسخة الخامسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، وذلك برفع قيمة الجائزة من 170 ألف دولار إلى 260 ألف دولار.

وتطرقت اللجنة إلى منافسات التحدي، بحيث تتنافس الفرق الدولية في إطار 5 تحديات، هي المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع، ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج، ومسابقة الهجوم، مشيرة إلى أن كل مسابقة تحتاج من كل فريق إلى اتباع أساليب تكتيكية وقدرات بدنية ومهارية من أجل حصد النقاط.

مشاركة

وأكد فريق شرطة دبي للسيدات مشاركته للمرة الثانية في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، مشيراً إلى جاهزية لاعبات الفريق لخوض مراحل التحدي الخمس، وذلك بعد النتائج التنافسية الإيجابية التي حققها في النسخة الرابعة التي عقدت العام الماضي.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق بطولتها للألعاب الإلكترونية بنسخة خاصة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات»، وذلك على هامش التحدي المزمع إقامته في ميدان الروية بدبي، بين 3 و7 من فبراير.

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