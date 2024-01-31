«الشؤون الإسلامية» تدعو أصحاب الحملات إلى التميز في خدمة الحجاج

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، مسؤولي حملات الحج في الدولة، لمناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذه السنة 1445هـ/2024، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، المدير العام للهيئة، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة.

وجرى في الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، مناقشة العديد من المحاور الهادفة إلى تيسير عمل حملات الحج، وتطوير سبل التعاون مع الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، بجانب مناقشة العديد من الاقتراحات الرامية للارتقاء ببرامج الحج.

وأكد الدكتور الدرعي الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة وتسخير كل الإمكانات اللازمة لراحتهم.

وأشار إلى حرص الهيئة على اتباع أعلى معايير الجودة في تطوير خدمات بعثة الحج الرسمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للدولة في استدامة الخدمات وتميزها، داعياً إلى المحافظة على المنجزات والتميز في تقديم الخدمات النوعية للحجاج.

وناشد أصحاب الحملات ضرورة الشفَافَة في تقديم برنامج واضح للحجاج، يشمل جميع الخدمات التي يقدمونها لهم في الأراضي المقدسة، واضعين في الحسبان المنافسة النزيهة بين الحملات، والمحافظة على سمعة الحملة والدولة التي تتبع لها.

وأطلعت الهيئة أصحاب الحملات على القرارات الجديدة بشؤون الحج لهذه السنة 1445هـ، والتي تؤكد في مجملها ضرورة التبكير في جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج، مؤكدة أنها ستعلن الإجراءات التي تخص موسم الحج في توقيتات زمنية محددة.

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