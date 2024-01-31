كرَّم فريق "إقامة دبي" بمنفذ حتا.. محمد بن راشد: فريق مخلص لدولته ومتفانٍ في خدمتها

المصدر: البيان

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كرَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، على حصولهم على تقييم ست نجوم، لخدماتهم الاستثنائية في منفذ حتا.

وأكد سموه أنه تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته.. متفانٍ في خدمة البشر.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "كرمنا اليوم فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على حصولهم على تقييم ست نجوم لخدماتهم الاستثنائية في منفذ حتا. تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته.. متفانٍ في خدمة البشر".

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