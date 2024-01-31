خلال استقباله رئيس مجلس الأمة التركي.. محمد بن راشد: علاقاتنا مع إخواننا في تركيا تتطور وتنتقل كل يوم لمحطات جديدة

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، رئيس مجلس الأمة التركي في دبي..

وأكد سموه أن العلاقة مع إخواننا في تركيا تتطور، وتنتقل كل يوم لمحطات جديدة، وتبادلنا التجاري يرتفع.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أثناء لقائي اليوم برئيس مجلس الأمة التركي في دبي.. علاقاتنا مع إخواننا في تركيا تتطور .. وتنتقل كل يوم لمحطات جديدة .. تبادلنا التجاري يرتفع .. والتنسيق بين الحكومتين يزداد .. والمحبة بين الشعبين راسخة وقوية بحمدالله".

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