الإمارات.. طقس غائم جزئياً غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، و يحدث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند الساعة 05:38 و الجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:47.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:22 و الجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 18:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 20 70 35

دبي 26 22 85 55

الشارقة 25 21 90 60

عجمان 26 21 85 45

أم القيوين 25 22 90 60

رأس الخيمة 26 20 90 65

الفجيرة 24 21 95 60

العـين 29 22 70 40

ليوا 29 22 70 30

الرويس 29 21 95 30

السلع 26 21 95 65

دلـمـا 25 22 95 50

طنب الكبرى 29 22 75 30

طنب الصغرى 29 22 75 30

أبو موسى 29 22 80 35

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