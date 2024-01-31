هيئة الصحة في دبي تطلق مبادرة «تصريح المزاولة في دبي»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة الصحة في دبي، اليوم، خلال مشاركتها في معرض "الصحة العربي 2024" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، مبادرة "تصريح المزاولة في إمارة دبي"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مرنة ومبتكرة وجاذبة للكفاءات والمواهب الطبية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي في دبي.

وتستهدف المبادرة - التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة - الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة والطب البديل حيث تقدم فرصاً هائلة للمهنيين الصحيين للانضمام إلى فرق العمل في المنشآت الصحية بالقطاعين العام والخاص، بعد استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على تصاريح المزاولة المعتمدة من هيئة الصحة في دبي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في الإمارة، ورفدها بالخبرات والكفاءات والمواهب الطبية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصحية لاستقطاب المهنيين الصحيين وترخيصهم بشكل مؤقت،إلى حين الحصول على الترخيص المهني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ضمن بيئة أعمال محفزة تساهم بشكل فاعل في تحقيق الطموحات المهنية للمستثمرين والمهنيين الصحيين بشكل عام.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق خطوات استباقية للقطاع الصحي في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، من خلال تمكين المنشآت الصحية في الإمارة من سد حاجتها من المهنيين الصحيين، والحصول على الخبرات الطبية في التخصصات النادرة ضمن تصاريح لمزاولة المهنة والإستفادة من هذه الكفاءات في عملية التعليم المستمر من خلال مشاركتها في المؤتمرات الطبية التي تنظمها إمارة دبي والدولة بشكل عام.

وقال إن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الصحة في دبي بتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة مشجعة ومستدامة وجاذبة للاستثمار وتطوير المهارات الصحية، متوقعاً أن تسهم المبادرة في جذب المزيد من الكوادر الطبية المؤهلة، وتعزيز وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للمهنيين الصحيين من أصحاب الخبرة والكفاءات العالية بمختلف التخصصات الطبية.

وأضاف أن الحصول على تصريح المزاولة يستغرق يوماً واحداً وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر، يتمكن خلالها المهني الصحي من العمل في المنشآت الصحية والتعرف على التشريعات والمعايير المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة والتقديم على رخصة مزاولة المهنة خلال هذه الفترة.

وأوضح سهولة إجراءات الحصول على هذا الترخيص من خلال النظام الإلكتروني "شريان"، حيث يتم التقديم لهذه الخدمة من حساب المدير الطبي للمنشأة الصحية المرخصة ولا يمكن للمهني التقديم مباشرة على الخدمة، لافتا إلى أن التقديم على تصريح المزاولة لا يتطلب اجتياز الاختبار أو التدقيق على المستندات ويمكن التقديم على التصريح وخدمة التسجيل للحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

وأشار الدكتور الملا إلى أن الحصول على التصريح في مجال الاختصاص لا يعني بالضرورة الحصول لاحقاً على ترخيص مهني بالمسمى نفسه، والذي يتطلب استيفاء المتطلبات حسب الدليل الموحد لترخيص المهنيين الصحيين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز