رفع قيمة جوائز المالية لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى 260 ألف دولار

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق النسخة الخامسة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، التي تُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، يوم السبت المقبل، من 3 إلى 7 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي صباح اليوم في ميدان الروية بدبي بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعقيد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية..

وأفاد العميد عبيد مبارك الكتبي، أن عدد الفرق المشاركة في النسخة الحالية قد ارتفع من 55 فريقا الى 87 فريقا ينتمون ل 48 دولة من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية واللاتينية، متضمنا خمس فرق نسائية منها فريقان من شرطة دبي وشرطة أبوظبي، مشيرا الى تواجد اكثر من 30 حكم خلال هذه البطولة.

وأكد العميد الكتبي رفع قيمة الجوائز المالية من 170 ألف دولار إلى 260 ألف دولار بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك في إطار حرص شرطة دبي على تقديم نسخة استثنائية ورفع مستوى التحفيز وتبادل الخبرات بين الفرق المشاركة.

وأوضح العميد أن الجوائز تنقسم الى 80 ألف دولار للفريق الذي يفوز بالمرتبة الأولى يليه 40 ألف دولار للمرتبة الثانية و30 ألف دولار للمرتبة الثالثة، بينما تتراوح الجوائز بين 15 ألف دولار و 5 آلاف دولار للفائزين في المراتب من الرابعة وحتى العاشرة، علاوة على تقديم جوائز يومية لكل مسابقة بقيمة 5000 دولار للفائز بالمرتبة الاولى و3000 للفائز بالمرتبة الثانية و2000 للفائز بالمرتبة الثالثة.

بدوره أكد الملازم أول ياسر الزرعوني مدير فريق شرطة دبي أن فريق سيدات دبي، جاهز للمشاركة في المنافسات بفضل الدعم والتشجيع، موضحا ان مشاركة الفريق كأول فريق نسائي في نسخة العام الماضي حفز مشاركات من فرق نسائية أخرى من دول مختلفة للتواجد في النسخة الحالية، قائلا إنهم يطمحون لمشاركة أوسع من الفرق النسائية في الأعوام المقبلة..

وأكدت الملازم ثاني عفراء النعيمي قائد الفريق النسائي من شرطة دبي انتهاء الفريق من الاستعدادات الخاصة للمنافسة، كاشفة عن انضمام عضوات جديدات في الفريق المكون من 11 عضوا.

وتنطلق المنافسات في اليوم الأول الساعة السادسة والنصف مساء بينما تكون في باقي الايام من الساعة ال 8 صباحا وحتى الـ5 مساء..

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