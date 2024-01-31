«طرق دبي» تزوّد محطات المترو بـ20 ألف مصباح موفّر للطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرحلة الأولى والثانية من مشروع ترشيد الطاقة، من خلال تركيب 19.968 مصباحاً كهربائياً موفراً للطاقة من نوع (LED) في محطات ومرافق المترو.

مما أدى إلى توفير حوالي 16.7 مليون كيلووات من الطاقة، خلال سنتين بما يعادل 7 ملايين و600 ألف درهم، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية بمقدار 7.283 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

وتهدف هذه المبادرة إلى جعل الإمارة مدينة أكثر استدامة والأفضل للعيش في العالم، وهي ضمن مبادرات الهيئة لتحقيق الاستدامة وتوفير منظومة نقل صديقة للبيئة، وإبراز جهودها في دعم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، التي تهدف إلى ترشيد الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وقال محمد الأميري مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يتضمن استبدال مختلف تجهيزات الإضاءة العادية في محطات ومرافق مترو دبي على طول خطيه الأحمر والأخضر بمصابيح LED، التي تعمل على تحويل ما يقرب من 95% من الطاقة المستخدمة إلى ضوء، ولا يهدر منها سوى 5% كحرارة، وهذا يجعلها خيار إضاءة صديقاً للبيئة وأقل تكلفة، ويجسد التزام هيئة الطرق والمواصلات بالممارسات المستدامة.

وذكر أن الهيئة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء عام 2021، وذلك من خلال استبدال7.200 وحدة إضاءة موفرة للطاقة، الأمر الذي أدى إلى توفير نحو 4 ملايين و981 ألف وات، خلال عام واحد.

بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية بمقدار 2.142.24 طناً من ثاني أكسيد الكربون. واستكملت الهيئة المرحلة الثانية باستبدال 12.768 وحدة إضاءة موفرة للطاقة، تم من خلالها توفير 4.981.964 كيلووات خلال السنة الثانية وتقليل 5.141 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف الأميري، إنه بدأ العمل في المرحلة الثالثة من المشروع الذي أنجز منه 5%، ومن المتوقع استكماله بنهاية العام الجاري. وتتضمن هذه المرحلة تركيب 12.717 وحدة إضاءة موفرة للطاقة في مواقف السيارات، والمنشآت التابعة لمترو دبي.

ويتوقع أن توفر المرحلة الثالثة 7.296.576 كيلووات، بما يعادل 3 ملايين و349 ألفاً و128 درهماً، بالإضافة إلى تخفيض 5.141 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأوضح الأميري أن هذا النوع من الإضاءة يتميز بكفاءته في تقليل استخدام الطاقة وطول العمر الافتراضي، ما يسهم بشكل كبير في الحد من استهلاك الكهرباء، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات. وأكد أن هذه المبادرة في استخدام أنظمة إضاءة تعمل بتقنية LED تعد جزءاً من جهود الهيئة نحو الاستدامة، ورفع مستوى الممارسات الواعية بيئياً، ضمن نظام النقل العام لدى الهيئة.

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