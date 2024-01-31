«الاتحادية للرقابة النووية» تستعرض تطورات محطة «براكة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الأول لعام 2024، واستعرض آخر تطورات محطة براكة للطاقة النووية، والبيان المالي للهيئة لعام 2023، بالإضافة إلى آخر المستجدات فيما يتعلق ببرنامجها للأبحاث والتطوير.

واطلع مجلس الإدارة على الأنشطة الرقابية، التي تعتزم الهيئة تنفيذها هذا العام في محطة براكة، وفقاً لخطة التفتيش السنوية لعام 2024، وتشمل الأنشطة عمليات التفتيش، التي سوف تجرى في الوحدات الأولى والثانية والثالثة لمحطة الطاقة النووية، والإشراف على برنامج التأهيل لمشغلي المفاعلات، والذي تديره شركة نواة للطاقة، فضلاً عن مختلف الاختبارات، التي تجرى بالوحدة الرابعة في براكة.

كما استعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات برنامج الهيئة للأبحاث والتطوير، الذي يتعلق بإجراء مشاريع بحثية تخصصية مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها.

ويتم تنفيذ المشاريع البحثية، بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، ويهدف برنامج الأبحاث والتطوير إلى دعم الإطار الرقابي، وجذب الإماراتيين للانضمام إلى القطاع، من خلال توفير فرص بحثية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة العلمية مثل نشر الأوراق البحثية والمشاركة في المؤتمرات الفنية.

وناقش مجلس الإدارة كذلك آخر الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والتي وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بها في 16 فبراير من كل عام، ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم ذكرى إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020. ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفاء بجهود المهنيين، الذين أسهموا في نجاح القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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