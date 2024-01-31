«جمعية بر الوالدين» تنظم برامج لرعاية كبار المواطنين

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

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أكد أيمن عبد الله الرضوان، مدير جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين سعي الجمعية لتلبية احتياجات كبار المواطنين الأساسية من خلال إعداد الخطط والدراسات والمشروعات التنموية، وتنظيم برامج الرعاية والمحفزات وإقامة الفعاليات والندوات والشراكة الاستراتيجية ورفع مستوى الوعي الثقافي والتعليمي للأسرة والأجيال القادمة.

وكل ذلك من شأنه أن يعكس التزام الدولة بالاهتمام بكبار المواطنين ورفع جودة حياتهم، وتعزز دور الأسرة في رعايتهم وبرهم للوالدين، لافتاً إلى أنه للجمعية رؤية تتمثل في السعي الدؤوب والمستمر في أن تكون الأسرة الإماراتية متراحمة ومترابطة، إلى جانب تحقيق التميز والريادة في العمل الخيري.

وقال إن فئة كبار المواطنين لهم مكانتهم الخاصة، تقديراً بما قدموه في حياة الأبناء، واعترافاً بدورهم، واعتزازاً بتاريخهم وعطائهم، مشيراً إلى أنهم ثروة اجتماعية حقيقية، يجب أن تتم الاستفادة من خبراتهم، لذا تتمثل رسالة الجمعية في رعاية كبار المواطنين لأنهم محور عمل الجمعية.

وكشف أيمن الرضوان عن أن الجمعية بصدد إطلاق عدد من الفعاليات التي تستهدف فئة كبار المواطنين بهدف رعايتهم واحتوائهم، ومنها مبادرات تُعنى بالرعاية الصحية بهدف التقليل من خطر الأمراض المزمنة ومضاعفاتها، والتحسين من الصحة النفسية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تُعنى بتشجيع أفراد المجتمع للتواصل معهم.

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