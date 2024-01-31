«مستقبل 09» بالفجيرة يستهدف بناء الكوادر وتعزيز الإبداع

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي عن إطلاق مشروع تحت مسمى «مستقبل 09» بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في كافة الجهات بحكومة الفجيرة.

وأكد الكعبي أن المشروع يتضمن عدة مبادرات أبرزها مبادرة مجتمع الابتكار واستشراف المستقبل، الذي يركز على تطوير بيئة داعمة للابتكار من خلال تصميم التوجهات الجديدة لتمكين المبتكرين وتحفيز الفكر الإبداعي، إلى جانب مبادرة مختبر الابتكار الحكومي الذي يسهم بشكل عملي في دفع حركة الابتكار ويعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع لتحقيق رؤية الدولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

جاهزية للمستقبل

وقال الدكتور سليمان الكعبي مشروع «مستقبل 09» خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الجاهزية للمستقبل، ويجمع بين الخبراء والمبدعين من المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الفجيرة، ويهدف إلى إنشاء بيئة متكاملة تدعم الابتكار والتطور المستمر، إضافة إلى ذلك يركز المشروع بشكل خاص على بناء كوادر وطنية ملمة ومتمرسة في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل.

وأكد الكعبي حرص منظومة الفجيرة للتميز على العمل على حشد الطاقات والجهود نحو الابتكار والإبداع في العمل لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة والنهوض بجودة الحياة والتطور في مختلف المجالات فيها.

كوادر إماراتية

وذكر الدكتور سليمان الكعبي أن أولى المبادرات هي إعداد فريق الفجيرة لإدارة المستقبل، وهو فريق من الكوادر الإماراتية سيتم اختيارهم بعناية وفق معايير الكفاءة والتميز، وسيخضع الفريق لدورات عامة وتخصصية في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.

وأشار إلى أن المسار الأول سيبدأ، اليوم، حيث تصل مدة المسار نحو 6 أشهر، ويصل العدد المستهدف إلى 30 متدرباً، سيتم خلال المرحلة الأولى اختيار 20 متدرباً منتصف فبراير القادم، أما المرحلة الثانية فسيتم فيها اختيار 10 متدربين لتشكيل الفريق الرسمي لإمارة الفجيرة لإدارة المستقبل، وذلك من خلال نتائج الاختبار ونتائج الدورات التدريبية والدراسة المستقبلية، ليتم اختيار أعضاء المجموعة وعددهم 10 فقط، ليصبح باقي المتدربين أعضاء منتسبين في «مستقبل 09».

سليمان الكعبي

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