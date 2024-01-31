المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إطلاق أول قائمة من مزودي الخدمات السيبرانية المعتمدين، ضمن مبادرة «درع دبي للأمن السيبراني»، التي أطلقها المركز.

وذلك لضمان جودة الخدمات وكفاءة الأفراد مقدمي الخدمات للجهات الحكومية في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية يناير الجاري، تم خلالها مناقشة التحديثات المتعلقة باستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والمبادرات ذات الصلة، وسلطت الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات ممن يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، كما جرى تعريف المشاركين بالبرنامج، الذي أطلقه المركز لاعتماد الشركات، التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي.

ودعا مركز دبي للأمن الإلكتروني الجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام بالشركات المعتمدة عند اختيار مزودي الخدمات في هذا المجال، حيث يستند معيار «درع دبي للأمن السيبراني»، الذي تطبقه الشركات المعتمدة إلى أسس علمية وعملية، تقوم على خلاصة تجارب عالمية، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

أنظمة وخدمات

وقال عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: «تعد الحوكمة المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية ركيزة أساسية في مواكبة التطورات المتسارعة، التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، وما يترافق معها مع تحولات رقمية متسارعة.

حيث يحظى الأمن السيبراني بأهمية استثنائية كونه يعد عاملاً مهماً في تعزيز فاعلية العمليات الرقمية، وضمان استمراريتها بأعلى درجات الكفاءة والجودة، وبينما تقدم دبي نموذجاً عالمياً للمدن الرقمية، التي تتمتع بالديناميكية والنمو والازدهار انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، فإن الأمن السيبراني يضيف عنصر المرونة والثقة، ويعزز الجاذبية الاستثمارية وريادة الأعمال».

مبادرة رائدة

وحول أهمية الالتزام بالشركات المعتمدة أضاف شرف: «يعد درع دبي للأمن السيبراني مبادرة رائدة، ومرجعاً عالمي المستوى لتقديم الخدمات السيبرانية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، بالعمل على جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، كما ينسجم مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تقوم على أربعة محاور، يشكل محور المرونة السيبرانية واحداً منها».

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