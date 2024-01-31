94.4 % زيادة طلبات توصيل الكهرباء لمشاريع دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال العام الماضي لتوصيل الكهرباء للمشاريع من خلال خدمة «الناموس» بنسبة 94.4 %، مقارنة بالعام 2022.

حيث وصل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع إلى 7885 طلباً خلال العام 2023، وذلك في مؤشر جديد على الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي وجهودها المتواصلة لدعم استدامة نمو وازدهار الإمارة.

وقال معالي الطاير: «يؤكد الإقبال المتزايد للحصول على خدماتنا المبتكرة أن لدينا كافة الإمكانات والمقومات لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز مسيرة دبي التنموية، وترسيخ جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم. ونوفّر في الهيئة الخدمات الذكية لتسريع الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ومساعدة الشركاء والمستثمرين على تنفيذ أعمالهم بمنتهى السهولة واليسر، إلى جانب توفير الوقت والجهد».

وتتيح خدمة «الناموس» (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط. ويمكن للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة تقديم الطلبات رقمياً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

من جانبه، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن خدمة «الناموس» تندرج ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز أداء الأعمال، والتسهيلات التي تقدمها للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية. وقد بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2541 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2023.

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