انطلاق المؤتمر العالمي الـ 12 للتربية البيئية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العالمي الـ 12 للتربية البيئية بجلسات حوارية مهمة حول التحديات الملحة التي تواجه التعليم البيئي والتنمية المستدامة على مستوى العالم، ووضعت الأساس للمناقشات الشاملة خلال أيام المؤتمر الخمسة.وخلال المؤتمر، قالت سمو الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية:

«بعد نجاح تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28، نعود مع تنظيم واحد من أهم المؤتمرات في مجال التعليم البيئي وهو المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية 2024 – أبوظبي، والذي يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في مجال العمل البيئي العالمي من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وشاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية ضمت قادة رفيعي المستوى حول القضايا البيئية المهمة. وضمت الجلسة لورينزو فيورامونتي وزير التعليم السابق في إيطاليا، ومامو بورو مامو المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة البيئة في أفريقيا وجينجر بوتر أخصائي تعليم أول في وكالة حماية البيئة الأمريكية.

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