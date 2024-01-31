حمدان بن زايد: توطين القطاع الخاص يحظى بأقصى اهتمامات القيادة

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنجازات والنجاحات التاريخية، التي يحققها ملف التوطين تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

مثنياً سموه في الوقت ذاته على نجاح السياسات الحكومية والجهود المبذولة لخلق الوظائف للمواطنين بالقطاع الخاص، وتعزيز مهارات وكفاءات أبناء الوطن، بما يعزز من دورهم في المسيرة التنموية للدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بحضور عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.

واطلع سموه خلال اللقاء من معالي الدكتور عبد الرحمن العور على خطط وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بملف التوطين، الذي يتصدر سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود الوزارة في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأكد سموه خلال اللقاء أن ملف التوطين يحظى بأقصى اهتمامات القيادة الرشيدة، وقال إن الجهود المبذولة وراء وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام 2023 إلى نحو 92 ألفاً، والاستمرار بدفع عجلة تطوير وإنجاح هذا الملف بكل جوانبه، يستحق الإشادة.

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