سعود بن صقر: التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية في تحقيق النمو والازدهار الاجتماعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التنمية الاقتصادية تعد ركيزة أساسية في تحقيق النمو والازدهار الاجتماعي، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها الإقليمية والعالمية من خلال بيئة تشريعية تواكب المستجدات الاقتصادية، وتحفز نمو الأعمال وتعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقوة ومرونة الاقتصاد الوطني للإمارة والدولة بشكل عام.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي- احتفاءً بإنجازات الهيئة، ونجاحها في تحقيق مستهدفات الإمارة في التنمية الاقتصادية للعام 2023 وذلك بحضور الشركاء الاستراتيجيين.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء دور رجال الأعمال والمستثمرين في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.. مؤكداً سموه أنهم جزء من قصة نجاح رأس الخيمة ومسيرتها التنموية الرائدة التي رسخت من مكانتها المتنامية إقليمياً وعالمياً كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار والعيش في المنطقة والعالم.

وأشاد سموه بإنجازات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الذراع الاقتصادية للإمارة القائم على منظومة اقتصادية متكاملة تعزز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية وتدعم تنامي قطاع الأعمال، تماشياً مع رؤية رأس الخيمة الشاملة، والهادفة لصناعة مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً ونمواً للأجيال القادمة.

حضر الحفل السنوي رؤساء ومديرو الجهات الحكومية في رأس الخيمة، ومسؤولو الوزارات والهيئات الاتحادية، وعدد من المسؤولين.

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