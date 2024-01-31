تكريم الفائزين بجائزة «صحة وسعادة»

المصدر: دبي- البيان

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كرمت هيئة الصحة بدبي الفائزين بجائزة «صحة وسعادة» في دورتها الأولى، وذلك في الحفل، الذي نظمته أمس، على جانب مشاركتها في المعرض.

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن تنمية الوعي المجتمعي بقضايا وموضوعات الصحة، ونشر ثقافة ومفاهيم جودة الحياة، وتعزيز الجانب الوقائي لدى موظفي حكومة دبي، وأفراد المجتمع بشكل عام، كل ذلك يعد جزءاً رئيساً من أهداف الهيئة الاستراتيجية نحو استدامة الصحة.

وأشار إلى أن فكرة الجائزة تكمن في تضافر جميع الجهود، من مؤسسات وأفراد من أجل تعزيز الأمن الصحي.

وذلك من خلال الجائزة، التي توفر أجواء تنافسية إيجابية، محورها الأساسي هو المحافظة على الصحة وعلى اللياقة البدنية، والحماية من الأمراض، وبالتالي فإن العائد الأكبر والمهم ليس هو الفوز بالجائزة بقدر ما هو المشاركة الفاعلة من الجميع، للوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي للمشاركين في المنافسة، وكل أفراد المجتمع.

وأفاد الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، أن فكرة الجائزة تكمن في تكريم أفضل المشاركين، وأكثرهم التزاماً بالأنماط والأساليب الصحية، وكل أشكال المحافظة على الصحة واللياقة البدنية.

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