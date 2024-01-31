112.7 مليار درهم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بحلول 2027

المصدر: دبي - البيان

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سلط تقرير نشره مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع شركة «اي واي» EY، الضوء على ضرورة تسريع جهود توطين الأبحاث في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل أن يواصل قطاع الرعاية الصحية حضوره المتميز وريادته على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية ومؤشرات التنافسية العالمية.

وذلك تزامناً مع توقعات بزيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بالدولة ليبلغ 112.7 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2027.

ويستعرض تقرير «منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات» الذي شارك فيه 18 من قادة المؤسسات الصحية وصناع السياسات، أبرز الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية ودورها في بناء منظومة صحية جديدة تسهم في تسريع مسيرة التحول إلى الطب الدقيق والشخصي في دولة الإمارات.

ويعد التحول إلى قطاع رعاية صحية مدعوم رقمياً أحد أبرز المحاور التي يركز عليها التقرير الذي تم نشره على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي ينعقد في دبي ويستمر حتى يوم غدٍ.

كما يبحث التقرير إمكانية استفادة القطاعين العام والخاص من حقيقة أن حوالي 30% من البيانات العالمية يتم توليدها في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بهدف تحقيق الريادة في مجال دمج التقنيات التكنولوجية الناشئة في القطاع وتمكين اكتشاف علاجات جديدة.

وأعلن مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم، وأحمد البنا، مدير أول لاستشارات قطاع الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «اي واي»، عن التقرير خلال جلسة أقيمت على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024.

وفي معرض تعليقه على هذا التقرير، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم: إن الاستثمار في الأبحاث والمبادرات المحلية ضرورة علمية ملحة، حيث تعد حجر الزاوية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية تعود بالفائدة على الجميع في المنطقة والعالم على حد سواء.

وقال: «يمثل الطب الدقيق نقطة تحول في علوم الحياة، حيث يعد هذا الانتقال من النهج الطبي التقليدي الموحد بتوفير علاجات موجهة ونوعية أكثر فعالية تسهم في تحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية المتمحورة حول تلبية الاحتياجات الفردية لكل مريض».

وأضاف: «ملتزمون في مجمع دبي للعلوم بتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في تطور ونمو قطاع العلوم. كما نحرص على تسليط الضوء على الإمكانيات التقنية من خلال مبادرات مبتكرة على غرار التقرير الصادر اليوم».

ويبحث التقرير الجديد في العوامل المؤثرة على قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4.3% بين عامي 2023 و2027، في حين ازداد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية 4 % سنوياً منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليار درهم إماراتي في عام 2022، مع توقعات بمواصلة زيادة الإنفاق لتصل إلى 7% سنوياً بحلول عام 2027.

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