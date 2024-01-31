تدشين جوائز «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»

المصدر: دبي - البيان

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دشن الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية جوائز المؤسسة الطبية التي تستهدف تعزيز الجهود الطبية في الدولة وفي العالم العربي بواقع 5 جوائز موجهة إلى تشجيع البحث العلمي في المجال الطبي ودعم الاتجاه نحو الجودة والتميز والابتكار في الخدمات الصحية وجائزة تُعنى بالبحث في علم الوراثة البشرية وعلم الجينوم في العالم العربي.

وشهد الإعلان معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الأمناء والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء وكبار المسؤولين في المؤسسة وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين.

جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في معرض الصحة العربي بدورته الـ 49، وتهدف مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام إلى التعريف بالهوية المؤسسية الجديدة لـ «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية» والترويج لأنشطتها وبرامجها.

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