استعراض مشروع «الاستباقية في تقديم الخدمات الإسعافية» بدبي

المصدر: دبي - وام

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استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي، مشروع «الاستباقية في تقديم الخدمات الإسعافية»، الذي يعتبر منصة متكاملة تربط أنظمة خدمات الطوارئ المختلفة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف «تجسيداً لأجندة دبي الاجتماعية 2033 وتحقيقاً لمنظومة صحية أكثر كفاءة تشارك المؤسسة تحت شعار «من أجل جودة حياة الأسرة» في هذا الحدث الطبي المهم بمشروع سيسهم في تحسين جودة حياة الأسرة ورفاه المجتمع على اختلاف فئاته.

حيث نعمل مع شركائنا المعنيين في الإمارة لتحسين جودة الخدمات وإطلاق المشاريع، التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، وتتوافق مع الطموحات المستقبلية لإمارة دبي».

وأضاف: إن التعاون المشترك بين المؤسسة وهيئة الصحة بدبي يعكس سعي الجهتين والتزامهما بتعزيز جودة الخدمات الصحية، لترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية تلتزم بتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية.

وعن المشروع الذي تقدمه «إسعاف دبي» في «معرض الصحة العربي 2024» أوضح جلفار أن المؤسسة تشارك بمشروعها، الذي يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يستعرض المشروع منصة متكاملة تربط أنظمة خدمات الطوارئ المختلفة، والتي تبدأ من مرحلة تحديد واكتشاف الحالات الطبية الطارئة من دون الاتصال برقم الطوارئ وتحديد موقع المريض، وإرسال سيارة الإسعاف لحظياً عن طريق ساعة ذكية للفئات المعنية.

حيث ستمكن الساعة الذكية المرسل الطبي في غرفة عمليات المؤسسة من تسلم تنبيه في حال وجود أي طارئ يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، منوها بأن هذا التنبيه يتضمن أيضاً موقع المريض وملفه الطبي، ما يساعد المرسل الطبي على إرسال أقرب، وأنسب مورد إسعافي للمريض ويضمن سرعة الوصول، وتقديم الدعم والرعاية اللازمين له ورفع معدلات فرص النجاة.

وأضاف، إنه استكمالاً لمرحلة الرعاية الصحية للمريض ستمكن المنصة المسعفين من إرسال تفاصيل الحالة للمستشفى، ليتم تجهيز الطاقم الطبي المناسب للتعامل معها فور وصولها، ما يسهم في رفع معدلات فرص النجاة، مشيراً إلى أن القياس المبكر للمؤشرات الحيوية عند كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة هو أمر ضروري للحد من تدهور الحالة، والمساعدة على التدخل السريع.

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