بلدية دبي: 460 ألف سلعة مسجلة في «منتجي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي عن أن عدد المنتجات في قواعد بيانات نظام منتجي بلغ ما يقارب 460 ألف منتج في مختلف التصنيفات التي تخضع لرقابة البلدية، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة في النظام لتسجيل المنتجات خلال عام 2023 حوالي 91 ألف طلب بنسبة زيادة 38 % مقارنة بعام 2022 لعدد متعاملين يتجاوز 2,540 متعاملاً.

فيما بلغ عدد طلبات إصدار شهادة البيع الحر للمنتجات الاستهلاكية 538 طلباً، و123 طلب إعلان للمنتجات الاستهلاكية خلال عام 2023، وهي خدمات مرتبطة بخدمة تسجيل المنتجات.

رقابة

وأشارت إلى استمرار عمليات الرقابة على الشحنات المستوردة عبر جميع منافذ الإمارة، حيث تم الكشف عن 39,834 شحنة خلال عام 2023 وبلغ إجمالي وزن الشحنات المستوردة للسوق المحلي وإعادة التصدير ما يقارب من 308,741 طناً من المنتجات خلال الفترة نفسها، مع سحب 1,356 عينة لغرض الفحص المخبري وذلك أيضاً من خلال منصة منتجي.

زيارة تفتيشية

وأضافت: لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية ومطابقتها، يتم تنفيذ برنامج رقابي متكامل على المنتجات والمؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إدارة سحب العينات لغرض الفحص المخبري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير المستوفي منها وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

حيث تم تنفيذ 3789 زيارة خلال عام 2023 ومنها 242 زيارة استجابة لبلاغات واردة، كما تضمنت الزيارات الكشف على أكثر من 37336 منتجاً متداولاً، بالإضافة إلى سحب 2084 عينة لغرض الفحص المخبري.

ووفرت البلدية نافذة لمنتجي من خلال التطبيق الذكي لبلدية دبي، تضم قاعدة بيانات أكثر من 460 ألف منتج استهلاكي، لتمكين المستهلكين من التعرف على مطابقة تلك المنتجات، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ المباشر عن المنتجات غير المسجلة من خلال التطبيق الموحد، والذي من خلاله يتم استلام البلاغات الواردة عن تلك المنتجات واتخاذ اللازم بشأنها وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة.

كما يمكن للمستهلك الإبلاغ كذلك من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، كما يتم توعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة من خلال الموقع الإلكتروني والتحديث عليها بشكل مستمر.

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