«إيدج» توقع عقداً لتزويد وزارة الدفاع بأنظمة فعالة للتصدي لـ«المسيَّرات»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إيدج»؛ إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن توقيع عقد لتزويد وزارة الدفاع الإماراتية بأنظمة جوية فعالة متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات من دون طيار، في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الوطني للبلاد وتحصينه.

وتم الإعلان عن العقد في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس 2024، ويتضمن العقد تسليم أنظمة SKYSHIELD C-UAS وNAVCONTROL-G المتقدمة من شركة SIGN4L.

وتوفر أنظمة الطائرات من دون طيار C-UAS المتطورة درجة عالية من الفهم للبيئة المحيطة وقدرات التصدي للتهديدات الجوية للطائرات من دون طيار، مما يتيح الحماية الشاملة للبنية التحتية الحيوية ويعزز الأمن والسلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز