«جمارك وإقامة دبي» تنظمان برنامج توعية للمقبلين على الزواج

المصدر: دبي – البيان

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اختتم البرنامج التثقيفي للمقبلين على الزواج بمشاركة 148 موظفاً من جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك ضمن الاستعداد للحفل المشترك للعرس الجماعي العاشر بين الجهتين.

حيث كان البرنامج بعنوان «الزواج الناجح» وأقيم على مدار 3 أيام متتالية وتضمن 3 دورات توعية في المقر الرئيسي لجمارك دبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ويهدف برنامج «الزواج الناجح» إلى تهيئة الموظفين والموظفات المقبلين على الزواج وتوعيتهم بموضوعات مختلفة عن الحياة الاجتماعية وأهمية الأسرة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية والحفاظ على كيان الأسرة، مع التركيز على المبادئ الأساسية من بناء الأسرة السعيدة وطرق الحفاظ عليها.

دور محوري

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال حضوره ختام دورات برنامج «الزواج الناجح»، إن تنظيم هذا العرس يعكس أهمية المبادرة ودورها المحوري في المجتمع، ويتماشى مع نهج الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بما يرسخ رسالة التعاون بين الجميع.

وأكد أن تلك المبادرة تمثل انتهاج النمط الحضاري بالإضافة إلى تهيئة أسر متماسكة ترسخ من أواصر النسيج المجتمعي في الإمارات، كما ترتقي بالكوادر البشرية لتكون منتجة ومثمرة وفعالة.

وأثنى الفريق المري على ضرورة استمرار هذه المبادرات التي من شأنها المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد والتي تسير وفق رؤى قيادتها الرشيدة.

دعم الأسرة

من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نسعى إلى دعم الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الإماراتي.

وذلك لدعم توجهات القيادة الرشيدة في أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تستهدف ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، لتنمية المجتمع، بما يلبي تعزيز مفهوم الترابط المجتمعي ودعم كيان الأسرة الإماراتية والحفاظ على قيم وإرث المجتمع والاستجابة لطموحاته.

وأشار مصبح إلى استراتيجية الدائرة في المسؤولية المجتمعية التي تعمق الاهتمام بمحور الأسرة والمجتمع من خلال مبادرات مجتمعية تستهدف تطوير المهارات في الكوادر المواطنة.

وتسهم الدورات التدريبية لبرنامج الزواج الناجح في تغيير قناعات الأشخاص التقليدية عن الزواج، وتقديم مفهوم متوازن عن الحياة الأسرية واستقرارها. كما أنها ستساعد المقبلين على الزواج على مواجهة المشكلات التي قد تعيق حياتهم الزوجية.

حيث تتنوع موضوعات الدورات بين «مسيرة الحياة المشتركة، بناء جسر الحياة، على عتبات الزواج»، وتلك الموضوعات تصب في قالب دعم كيان الأسرة الإماراتية كونها أساس التنمية المستدامة في المجتمع الإماراتي. إذ قدمت الدورات نخبة من الخبراء والمتخصصين والاستشاريين في العلاقات الاجتماعية والأسرية.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي تتعاونان سنوياً على تنظيم وإقامة الأعراس الجماعية، تماشياً مع نهج الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تخفيف أعباء الأعراس عن كاهل المقبلين على الزواج، بما يتيح لهم بناء الأسرة باعتبارها المرتكز الأساسي لصنع مجتمع متلاحم ومتعاضد.

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