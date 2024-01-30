رئيس الدولة يستقبل فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 52

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 52 للدولة.

وتبادل سموه والوفد ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ الأحاديث الودية معربا سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

من جانبه أعرب الوفد عن اعتزازه بالإسهام في تنظيم الفعالية الرسمية لليوم الوطني التي عبرت عن مشاعر الفخر بوحدة الوطن والاحتفاء بمكتسباته وتطلعاته مثمنا الدعم الذي حظي به في سبيل إنجاح احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

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