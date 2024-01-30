حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار متفاوتة حتى 3 فبراير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر خلال الفترة من "الأربعاء" 31 يناير وحتى "السبت" 3 فبراير المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية وتمتد على المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصة ليلاً .

ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً يومي الخميس والجمعة حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، يتخللها السحب الركامية خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.

ويوم السبت تشهد أجواء الدولة إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتقل السحب وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

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