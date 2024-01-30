محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 في نسخته الـ 49.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم.. 3400 مؤسسة صحية وشركة طبية من 180 دولة حول العالم اجتمعوا في المعرض الصحي الأكبر لمناقشة واستعراض أحدث ما توصلت له المنظومة الطبية العالمية">

وأضاف سموه: "عشرات الآلاف من الأطباء والمتخصصين وأصحاب المؤسسات الصحية سيعودون لبلدانهم بأفكار جديدة وتقنيات جديدة وشراكات صحية جديدة.. وهذا هو التأثير الحقيقي لهذه المعارض.. رفع جودة وصحة حياة الإنسان أينما كان".

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