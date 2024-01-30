«دبي للمستقبل» تستضيف الفائز بجائزة «نوابغ العرب»

المصدر: وام

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استضافت "مؤسسة دبي للمستقبل"، البروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) والفائز مؤخراً بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، في جلسة حوارية مميزة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاعات العلوم والهندسة.

وتناولت الجلسة التي نظمتها أكاديمية دبي للمستقبل، أهمية دور مبادرة "نوابغ العرب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تشجيع المواهب والكفاءات العربية على الإسهام في مسيرة التقدم الحضاري والإنساني.

وأكد البروفيسور فاضل أديب خلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد قاسم مدير أكاديمية دبي للمستقبل، ضرورة التعريف بالمساهمات العربية القيمة في القطاعات العلمية والبحثية والطبية والأكاديمية والاقتصادية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة للشباب العربي لصناعة مستقبليهم المشرق بالاعتماد على مهاراتهم ومواهبهم وتحصيلهم العلمي وإيمانهم بالمستقبل.

وتعرف الحضور على أهم الإنجازات التي حققها البروفيسور فاضل أديب خلال مسيرته المهنية، وأبرز التحديات التي مر بها والتي شجعته على بذل المزيد ومواصلة العمل الجاد لتحقيق أثر إيجابي في مجال عمله.

جدير بالذكر أن البروفيسور فاضل أديب نال جائزة "نوابغ العرب" عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، تقديراً لمساهماته البارزة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية وأعماله الرائدة في مجال الاستشعار اللاسلكي، حيث أسهمت أبحاثه واختراعاته الرائدة في توسيع نطاق تكنولوجيا الاستشعار اللاسلكي، ما أتاح التقدم في مجالات تتيح الرؤية والاستشعار عبر الجدران، حيث تمكن أبحاثه من توظيف انعكاسات موجات الاتصال اللاسلكي في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض، وغيرها من الاستخدامات.

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