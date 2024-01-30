تقييم وصول يمنح «دفاع مدني دبي» الشهادة الذهبية كجهة صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت إدارة الدفاع المدني في دبي من خلال مركز إسعاد المتعاملين "مرحبا "في المبنى الرئيسي للإدارة بمنطقة القصيص الثانية على الشهادة الذهبية من بلدية دبي ممهورة بختم “وصول" الذي يوثق استيفاء المبنى لمتطلبات كود دبي للبناء فئة "مبنى مؤهل للجميع". في انجاز جديد يضاف الى سجل إنجازاتها الزاخر، وليكرس مكانتها الرائدة كإحدى أبرز الجهات الصديقة لأصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن التزام الدفاع المدني بدبي بتوفير خدمات لأصحاب الهمم أتى محققاً لأهدافها التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة دامجة و صديقة لأصحاب الهمم، من خلال برامج و مشاريع و مبادرات تهدف إلى تعزيز الالتزام المجتمعي لهم ، و تقديم كافة الخدمات المجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، وتوفير الفرص و بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكينهم من استدامة المشاركة كأفراد قادرين على التميز و الإبداع.

بدوره، أكد المقدم الدكتور أحمد الشنقيطي، مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس لجنة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، حرص الدفاع المدني بدبي على دعم وتمكين أصحاب الهمم بسلسلة من الخدمات والمبادرات التي تهدف إلى جعل مرافقها وخدماتها صديقة للجميع، حيث يعتبر الدفاع المدني بدبي من الجهات الرائدة والسباقة في توفير الحلول الذكية وتبني أفضل الممارسات التي تلبي كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز